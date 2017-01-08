 

Беглый дипломат рассказал о ядерных разработках

 

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) к концу 2017 — началу 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает агентство «Ёнхап».

Новое оружие, по словам перебежчика, будет способно достигнуть континентальной части США.

1 января в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что северокорейская МБР находится «в последней стадии разработки». Он также пообещал, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал, если «Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику».

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