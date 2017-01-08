 

Сын известного политика избил главу грузинского телеканала

 

Ответственность за нападение на генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия взял на себя Рати Гачечиладзе, сын бывшего кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Гачечиладзе, он действовал в одиночку. «Произошедшее в ресторане Dining Room — это моя реакция на физическое и моральное оскорбление, которое моя семья испытывала в течение нескольких лет от Гварамиа и не только от него. Кроме меня в этом инциденте никто не участвовал», — написал он, добавив, что намерен явиться в правоохранительные органы вместе с адвокатом.

Нападение на Нику Гварамия произошло 7 января в ресторане The Dining Room в Тбилиси. В какой-то момент в зале погас свет, и гендиректора ударили по голове твердым предметом, после чего он на время потерял сознание.

МВД Грузии возбудило уголовное дело. Гварамия заявил, что найти нападавших станет «целью жизни».

Ника Гварамия является гендиректором телеканала «Рустави 2» с ноября 2012 года. До этого был заместителем генерального прокурора, министром юстиции, а также главой министерства образования и науки Грузии.

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Сын известного политика избил главу грузинского телеканала
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