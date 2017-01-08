Вскоре в Баку начнется судебный процесс над еще одной группой высокопоставленных сотрудников МНБ. Арестованные офицеры обвиняются в превышении служебных полномочий, тайном прослушивании мобильных телефонов, вымогательстве, присвоении собственности граждан и других преступлениях.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МНБ по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, его заместителя Физули Алиева и других сотрудников ведомства.

Через пару дней ознакомления с этими вопиющими документами начинает одолевать ощущение дежавю.

Обнаглевшие от безнаказанности бандиты постоянно действовали по одной и той же обкатанной схеме, не удосуживаясь хотя бы иногда менять явочные переулки, рестораны, автомобили. Ну, а личные кабинеты в здании МНБ служили для них и явочными, и пыточными, и допросными помещениями. Все беседы преступников в погонах госбезопасности с их жертвами тоже практически однотипные: заработал – отстегни, не дашь – будешь сидеть. Несколько разнятся только тарифы: с бизнеса покрупнее – миллионы, помельче - тысячи.

Вот и в эпизоде с предпринимателем Сабиром Фарзалиевым фигурирует все то же кафе «Султан» и та же Audi Q7. В своих показаниях на следствии этот бизнесмен поведал, что с 1990 года привозил в Азербайджан запчасти к автомобилям российского производства и продавал их через разные магазины. Свой офис предприниматель открыл в арендуемом помещении ресторана «Ovqat», что на трассе Баку – Сумгаит.

Летом 2015 года в офис Фарзалиева вошли четверо в гражданской одежде и заперли дверь изнутри. Один из незваных гостей показал служебное удостоверение офицера МНБ и представился Натиком Алиевым, пояснив, что он начальник отдела в министерстве и уполномочен провести в офисе обыск. А потом все дружно принялись изымать документацию, прихватив заодно и компьютер. Затем у него отобрали даже телефон и сообщили, что теперь повезут его в МНБ.

Натик Алиев усадил задержанного бизнесмена в свой автомобиль Audi Q7 и доставил в министерство. Там у С.Фарзалиева потребовали объяснительную о его предпринимательской деятельности – что, где и почем брал и за сколько продавал.

«Значит так, ты вступил в сговор с таможенниками и привозишь в Азербайджан контрабанду, нанося тем самым огромный материальный ущерб государству», - в результате заявил предпринимателю Натик Алиев.

Фарзалиев, естественно, возразил, что он никогда не занимался контрабандой, запчасти завозит в Азербайджан на законных основаниях и платит государству все положенные пошлины. Тогда Натик Алиев произнес свое коронное изречение: «Нечего лапшу нам на уши вешать. До вечера принесешь 200 тысяч манатов, а иначе мигом окажешься в камере».

Услышав о такой неподъемной для него сумме, бизнесмен рассмеялся, попросив сойтись на трех тысячах. Но теперь захохотал сотрудник МНБ: «Ты в своем уме?! Наши ставки начинаются с 50 тысяч!»

Тем временем знакомые бизнесмена, обеспокоившись его исчезновением, начали его искать. Один из друзей С.Фарзалиева, сотрудник Управления по борьбе с контрабандой Госкомтаможни по имени Малик, немного разобравшись в ситуации, позвонил Натику Алиеву и попросил отпустить его. И Алиев вроде бы не стал артачиться, отпустил и даже денег больше не требовал, но предложил на следующий день встретиться в кафе «Султан».

Назавтра предприниматель, как и обещал, явился на встречу с Натиком Алиевым. На этот раз эмэнбешник как бы намекнул ему, что строит дом и остро нуждается в стройматериалах. Решив не искушать судьбу, Фарзалиев согласился купить эти стройматериалы для Натика Алиева.

Позже к ним присоединился и полковник Физули Алиев, который тоже «намекнул», что ему нужны доски для строительства и предложил бизнесмену обеспечить его ими.

Не утруждаясь перечислением необходимого, Натик Алиев сообщил, что предпринимателю позвонит архитектор, который строит дом, и назовет все, что нужно купить. И через пару дней прикормленный зодчий действительно позвонил, и они вместе отправились на рынок стройматериалов, где заказали все необходимые материалы, за которые предприниматель выложил 7 тысяч манатов.

Через месяц после этого Натик Алиев по телефону вновь назначил Фарзалиеву встречу. Они вместе пообедали и во время трапезы Алиев сообщил, что досок не хватило, нужно еще. Рэкетир из МНБ и в этот раз предложил предпринимателю созвониться с уже знакомым ему архитектором. Оказалось, что на новую партию лесоматериалов потребуется где-то 25 тысяч манатов. Не выдержав такой обдираловки, Фарзалиев позвонил своему другу-таможеннику и рассказал о мзде в виде стройматериалов. Малик обещал другу решить вопрос.

И действительно, вскоре предпринимателю позвонил Натик Алиев и сказал, что ничего покупать не нужно.

Однако на этом проблемы Сабира Фарзалиева не закончились. Осенью 2015 года о нем вновь вспомнили в МНБ, и телефонные игры продолжились. На этот раз позвонил некий Теймур и по телефону предложил срочно явиться в министерство.

«Я пришел в МНБ и позвонил на тот номер, откуда накануне звонили мне. Однако ответа не дождался и увидев своего знакомого сотрудника МНБ Расула, попросил его выяснить, кто такой Теймур и для чего меня вызвали. Через десять минут мне перезвонил сам Теймур и сказал, что я могу быть свободен. Однако вскоре позвонил Расул и спросил, есть ли у меня какие-либо бизнес-отношения с армянином по имени Арсен. Я ответил, что вел дела с чеченцем Арсланом Екаевым, которого все зовут Арсеном», - сказал на следствии Сабир Фарзалиев.

Но прошло время и в роли допрашиваемых оказались сами чекисты, которых интересовала вовсе не госбезопасность, а личное благосостояние. Предварительное следствие по делу бывшего начальника Мониторингового центра упраздненного МНБ генерал-майора Теймура Гулиева, бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, бывшего начальника Оперативно-технического управления генерал-майора Натаван Мирватовой, а также высокопоставленных сотрудников МНБ Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова завершено и направлено в суд.

Процесс по этому делу начнется 19 января под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова в здании Ясамальского районного суда.