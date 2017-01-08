 

Синоптики обещают 13 градусов тепла

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, днем - изморось, умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 7-11, в Баку ночью 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, в восточных районах - изморось. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 8-13, в горах ночью от 0 до пяти градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

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