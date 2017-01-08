Стрелку из Флориды грозит смертная казнь

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла штата Флорида Эстебану Сантьяго. Как сообщает AP, мужчине грозит смертная казнь.

Прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Уточним, в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что 26-летний Сантьяго — ветеран войны в Ираке и ранее попадал в поле зрения спецслужб. В 2016 году его направили на медицинское обследование после того, как он сказал следователям ФБР, что «слышал голоса, и что его контролируют американские спецслужбы».