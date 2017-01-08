 

Лидер Кореи скрывает дату своего рождения

 

Ким Чен Ын намеренно скрывает год своего рождения, чтобы не потерять контроль над старшими кадровыми работниками. Об этом заявил бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею.

«Если точный возраст Кима предать огласке, у него могут появиться проблемы во взаимодействии с чиновниками, которые на 30-40 лет старше его», — сказал Тхэ Ён Хо.

Отмечается, что Ким Чен Ын отмечает свой день рождения 8 января, однако год его рождения до сих пор не подтверждён. Согласно расхожему мнению, северокорейский лидер родился либо в 1982, либо в 1984 году.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что США и Южная Корея сформируют бригаду с целью убийства Ким Чен Ына.

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