 

США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

 

США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Ибрагима аль-Банна, сообщил Госдепартамент США в четверг.

По сообщению ведомства, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая "представляет серьезный риск для национальной безопасности и граждан США".

По информации Госдепартамента, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды" с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе, к "мести против США и американцев".

305 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 7° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Премьер Японии посетит Россию
В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни рейсов
Чехия и Литва начинают совместные военные учения
В Саудовской Аравии убиты два опасных террориста
Блогера Лапшина оставили за решеткой
Бинали Йылдырым: "Турция поддерживает туркманов Ирака"
Папа Римский отказался от бронированного папамобиля
США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена
Лидер Кореи скрывает дату своего рождения
В России снимут продолжение советских мультфильмов
Стрелку из Флориды грозит смертная казнь
Синоптики обещают 13 градусов тепла
Полковник Натик Алиев: «Наши ставки начинаются с 50 тысяч долларов!» дело генералов МНБ
Артур Расизаде ввел запрет на офшорные компании
Сын известного политика избил главу грузинского телеканала
Беглый дипломат рассказал о ядерных разработках
Взрыв в Багдаде десятки убитых и раненых
Китай хочет соединить Африку со странами СНГ
Бунтующие военные отпустили министра обороны
От холодов в Италии скончались восемь человек
США и Южная Корея планируют убить Ким Чен Ына
Армяне обстреливают азербайджанские позиции
Скончался еще один легендарный лидер кубинской революции
Министр Шахин Мустафаев говорит одно, а ценники в аптеках - другое наше послесловие
Минюст о насилии над 10-летней Нурай Байрамзаде