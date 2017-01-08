США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Ибрагима аль-Банна, сообщил Госдепартамент США в четверг.

По сообщению ведомства, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая "представляет серьезный риск для национальной безопасности и граждан США".

По информации Госдепартамента, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды" с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе, к "мести против США и американцев".