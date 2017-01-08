 

Бинали Йылдырым: "Турция поддерживает туркманов Ирака"

 

В рамках участия в третьем заседании турецко-иракского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился с туркманскими политиками, сообщают источники в администрации премьера Турции, передает агентство Анадолу.

По словам премьера, в это непростое для Ирака время больше остальных этнических групп страдают туркманы, и Турция делает все возможное для оказания им поддержки.

Йылдырым отметил вклад Турции в борьбу Ирака с терроризмом, а также за территориальную целостность и суверенитет страны.

По его словам, после победы над ИГ Турция окажет поддержку Ираку в деле восстановления городов, в том числе тех, где компактно проживают туркманы.

Йылдырым также подчеркнул важность защиты единства туркманов Ирака.

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