Блогера Лапшина оставили за решеткой

Городской суд Минска не стал изменять меру пресечения для блогера Александра Лапшина. Он продолжает оставаться в минском СИЗО. Как пишеьт издание «Изрус», об этом утверждается в посте, размещенном 7 января на странице блогера в "Живом журнале". Публикацию, судя по всему, сделала подруга Лапшина, некая Екатерина.

Отметим, что ранее Лапшин был вызван на беседу с представителями силовых ведомств, которые сообщили ему, что по его делу уже вынесено решение о его экстрадиции в Азербайджан. Из Азербайджана якобы блогера экстрадируют в Израиль, где он предстанет перед судом.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин объявлен в межгосударственный розыск.