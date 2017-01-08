 

Чехия и Литва начинают совместные военные учения

 

Чешский механизированный батальон в составе 112 военнослужащих и 37 единиц техники в воскресенье отправляется на совместные военные учения Training Bridge-2017 в Литву, сообщил пражский портал Seznam.

"Чешское подразделение на базе 74-го легкого моторизованного батальона из города Бучовице выезжает в Литву для участия в совместных учениях Training Bridge-2017, о которых страны Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) договорились со своими балтийскими союзниками по НАТО. Чешский батальон откроет эти учения, затем его сменят поочередно словацкие, польские и венгерские подразделения", — сообщило издание.

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