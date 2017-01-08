 

Премьер Японии посетит Россию

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен посетить Россию с визитом в первой половине 2017 года для продолжения переговоров о заключении мирного договора между двумя странами и решения территориального вопроса, передает РИА Новости.

"Мы всеми силами будем вести переговоры с решимостью добиться урегулирования при нашем нынешнем поколении. Для этого в первой половине нынешнего года я хотел бы посетить Россию", — приводит слова Синдзо Абэ информационное агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии намерен отправиться в Россию в первой половине года для того, чтобы "еще более ускорить ход улучшения отношений" между двумя странами.

На переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 15-16 декабря в префектуре Ямагути и в Токио была достигнута договоренность о крупномасштабном экономическом сотрудничестве двух стран, чтобы создать благоприятную атмосферу для подписания мирного договора. Япония надеется договориться и по территориальному вопросу, связанному с притязаниями Токио на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Для начала стороны договорились начать переговоры о возможных вариантах совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

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Премьер Японии посетит Россию
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