 

Саудовская Аравия стала лидером по снижению добычи нефти

 

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо (Mohammed Barkindo) назвал Саудовскую Аравию одним из лидеров по снижению добычи нефти. Об этом он сказал Bloomberg.

«Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, стали лидирующими странами в снижении добычи нефти в соответствии с соглашением», — заявил Баркиндо.

Тремя днями ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что Эр-Рияд с октября 2016 года сократил добычу не менее чем на 486 тысяч баррелей в сутки. Таким образом Саудовская Аравия выполнила условия соглашения, которого страны ОПЕК достигли в конце ноября 2016 года.

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