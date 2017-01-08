 

Беларусь готова принять вторые Евроигры

 

Спортивные объекты Минска готовы принять II Европейские игры 2019 года. Об этом сообщил сегодня спортивный директор Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О`Каллаган, который посетил белорусскую столицу с инспекционным трехдневным визитом, передает БЕЛТА.

Пирc О`Каллаган имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. К примеру, он выступил также спортивным директором I Европейских игр в Баку.

 "Визит в Минск - исторический, так как эта инспекция дает старт подготовке к Евроиграм-2019. За три дня пребывания удалось посмотреть все спортивные комплексы, которые будут задействованы при проведении соревнований: гребной канал в Заславле, "Минск-Арена", Дворец спорта, стрелковый тир им. Тимошенко, "Чижовка-Арена". Могу со всей ответственностью заявить, что спортивные объекты Минска на 100% готовы принять II летние Европейские игры", - рассказал Пирс О`Каллаган.

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