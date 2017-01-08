Повышение цен вызвало протесты с Мексике

В мексиканской столице Мехико задержаны полторы тысячи протестующих против повышения цен на бензин и дизельное топливо, сообщает русская служба радиостанции «Свобода».

В городе беспорядки, резко увеличилось число грабежей и случаев мародерства. Протесты продолжаются уже несколько дней и только усиливаются с поэтапным и запланированным повышением цен на бензин. С 1 января топливо подорожало в общей сложности на 20 процентов. Недовольство мексиканцев подогревает растущая инфляция и низкий уровень доверия к действующему президенту Пенья Ньето.

В субботу после очередного ценового скачка протесты переросли в беспорядки, во время которых погибли 6 человек. Глава Мексики призвал граждан прекратить демонстрации, объяснив повышение цен необходимостью спасения мексиканской экономики.