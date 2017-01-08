 

Повышение цен вызвало протесты с Мексике

 

В мексиканской столице Мехико задержаны полторы тысячи протестующих против повышения цен на бензин и дизельное топливо, сообщает русская служба радиостанции «Свобода».  

В городе беспорядки, резко увеличилось число грабежей и случаев мародерства. Протесты продолжаются уже несколько дней и только усиливаются с поэтапным и запланированным повышением цен на бензин. С 1 января топливо подорожало в общей сложности на 20 процентов. Недовольство мексиканцев подогревает растущая инфляция и низкий уровень доверия к действующему президенту Пенья Ньето.

В субботу после очередного ценового скачка протесты переросли в беспорядки, во время которых погибли 6 человек. Глава Мексики призвал граждан прекратить демонстрации, объяснив повышение цен необходимостью спасения мексиканской экономики.

167 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

За что в Баку убили менеджера Iraq Airlines подробности преступления
Теракт в Иерусалиме есть жертвы
Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом
Пропавшего российского оппозиционера все же нашли
Отменены авиарейсы между Баку и Стамбулом
Повышение цен вызвало протесты с Мексике
Беларусь готова принять вторые Евроигры
Взрыв в Дамаске есть жертвы
Саудовская Аравия стала лидером по снижению добычи нефти
Премьер Японии посетит Россию
В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни рейсов
Чехия и Литва начинают совместные военные учения
Блогера Лапшина оставили за решеткой
Бинали Йылдырым: "Турция поддерживает туркманов Ирака"
Папа Римский отказался от бронированного папамобиля
США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена
Лидер Кореи скрывает дату своего рождения
В России снимут продолжение советских мультфильмов
Стрелку из Флориды грозит смертная казнь
Синоптики обещают 13 градусов тепла
Полковник Натик Алиев: «Наши ставки начинаются с 50 тысяч долларов!» дело генералов МНБ
Артур Расизаде ввел запрет на офшорные компании
Сын известного политика избил главу грузинского телеканала
Беглый дипломат рассказал о ядерных разработках
Взрыв в Багдаде десятки убитых и раненых