Пропавшего российского оппозиционера все же нашли

Осужденный активист Ильдар Дадин прибыл в новую колонию. Об этом в воскресенье, 8 января, РИА Новости рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По словам чиновника, Дадин чувствует себя хорошо, ему разрешили позвонить родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении.

Ранее, 5 января, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ответ на многочисленные вопросы о местонахождении активиста пояснила, что он находился на этапе в другую колонию. Перевод осуществлен ради его безопасности, отметила она.