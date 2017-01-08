 

Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом

 

Израильский дипломат Шаи Масот назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона идиотом. Такая оценка была дана в разговоре с британской чиновницей. Об этом сообщает The Independent.

Масот встретился с британской чиновницей Марией Стриццоло в лондонском ресторане в октябре 2016 года. Третьим участником встречи был человек, которого называют Робином. Это репортер Al Jazeera под прикрытием, по легенде — представитель дружественной Израилю группы лейбористов. Он и заснял разговор. Результаты его шестимесячного расследования публикуются сейчас.

Израильский дипломат заявил, что глава британского дипведомства — «идиот, не выполняющий никаких обязанностей», при этом подчеркнул, что он «в целом хорош», так как поддерживает Израиль. Далее разговор коснулся другой темы — способов «убрать» нескольких членов парламента, в том числе заместителя министра сэра Алана Дункана (Alan Duncan), который известен пропалестинской позицией и критикой в адрес Израиля.

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