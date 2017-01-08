Причиной громкого убийства сотрудника Бакинского представительства Iraq Airlines, произошедшего накануне в бизнес-центре Demirchi Tower стал бытовой спор. По информации lent.az, тело убитого 24-летнего Али Агали сегодня было доставлено в его родное село Шарафа Массалинского района, где было предано земле.

Жители села положительно характеризуют покойного и его семью, отмечая, что она всегда отличалась своей религиозностью.

Что касается спора, предшествовавшего убийству, то он произошел днем ранее между менеджером Бакинского представительства Iraq Airlines Али Агали и водителем компании Эльшаном Башировым (1989 г.р.).

В пятницу молодые люди на машине компании поехали в бакинский аэропорт. Спор возник на территории аэропорта, когда младший по возрасту Али Агали сделал замечание своему подчиненному. Водитель Эльшан Баширов счел замечание от человека младше себя по возрасту оскорблением и затаил обиду.

На следующий день Баширов приехал на работу с ружьем марки «Винчестер» и расстрелял в упор своего менеджера. Получивший ранение в голову 24-етний Али Агали скончался на месте.

После убийства Баширов отправился в ближайшее отделение полиции и сдался правоохранителям.