 

Американцы верят в начало третьей мировой войны

 

Большинство американцев уверены, что третья мировая война неизбежна. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией YouGov, пишет The Independent.

Согласно исследованию, 64 процента опрошенных считают, что мир приближается к большому вооруженному конфликту, и только 15 процентов верят в неизбежность мира. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Отмечается, что в опросе приняли участие 9 тысяч человек в девяти странах. В Великобритании третью мировую войну предсказывает 61 процент респондентов, 19 процентов придерживаются диаметрально противоположного мнения.

946 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

От аномальных холодов в Европе погибли 20 человек
Россия начала поставлять газ в Крым
В Багдаде произошел второй взрыв за сутки
Монах сжег себя в центре Сеула
Бои на востоке Украины
Американцы верят в начало третьей мировой войны
За что в Баку убили менеджера Iraq Airlines подробности преступления
Теракт в Иерусалиме есть жертвы
Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом
Пропавшего российского оппозиционера все же нашли
Отменены авиарейсы между Баку и Стамбулом
Повышение цен вызвало протесты с Мексике
Беларусь готова принять вторые Евроигры
Взрыв в Дамаске есть жертвы
Саудовская Аравия стала лидером по снижению добычи нефти
Премьер Японии посетит Россию
В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни рейсов
Чехия и Литва начинают совместные военные учения
Блогера Лапшина оставили за решеткой
Бинали Йылдырым: "Турция поддерживает туркманов Ирака"
Папа Римский отказался от бронированного папамобиля
США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена
Лидер Кореи скрывает дату своего рождения
В России снимут продолжение советских мультфильмов
Стрелку из Флориды грозит смертная казнь