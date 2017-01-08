Американцы верят в начало третьей мировой войны

Большинство американцев уверены, что третья мировая война неизбежна. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией YouGov, пишет The Independent.

Согласно исследованию, 64 процента опрошенных считают, что мир приближается к большому вооруженному конфликту, и только 15 процентов верят в неизбежность мира. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Отмечается, что в опросе приняли участие 9 тысяч человек в девяти странах. В Великобритании третью мировую войну предсказывает 61 процент респондентов, 19 процентов придерживаются диаметрально противоположного мнения.