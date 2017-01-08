Бои на востоке Украины

Шесть украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Это произошло в двух горячих точках, в том числе трое воинов были ранены около поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела, и еще трое военнослужащих Вооруженных сил были ранены в результате провокаций в районе населенного пункта Крымское. Они уже находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил он.