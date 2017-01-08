 

Россия начала поставлять газ в Крым

 

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, „Стройгазмонтаж“ закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — уточнил он.

27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России. Это было сделано после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

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