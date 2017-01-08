Ильхам Алиев обещает бум, а Севиндж Гасанова готовит сокращения

Стратегические дорожные карты по развитию национальной экономики, опубликованные в конце прошедшего года, станут по-существу новым этапом роста экономики страны в целом и каждой ее сферы в отдельности. Однако после обнародования дорожной карты президента, эти, по сути, концептуальные направления будущего развития национальной экономики остались вне общественных дискуссий. Складывается первичное впечатление, что общественность страны все еще не осознала масштаб новых президентских реформ. Haqqin.az решил восполнить эту пустоту, и мы приступаем к серии публикаций, в которых попытаемся раскрыть суть каждой стратегической дорожной карты по наиболее важным сферам экономики страны. Сегодняшнюю аналитическую выкладку мы решили посвятить одному из самых важных секторов экономики – строительному сегменту.

Застой в строительстве остановил экономику

Достаточно обратить внимание на динамику роста и спада ВВП Азербайджана, как становится ясно – именно спад в строительном секторе обуславливает снижение ВВП. Тому есть две причины. Во-первых, сократились государственные инвестиции, что естественно, потому что доходы сократились, и в первую очередь, они направляются на решение социальных вопросов. Поэтому в прошлом году ни один социальный проект не был сокращен. А во-вторых, конечно же, и предприниматели начали уделять меньше внимания строительству жилья.

Однако новоиспеченное Государственное агентство жилищного строительства намерено оживить строительный сектор. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента первого девятиэтажного здания и здания школы, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе - первом проекте Госагентства. В рамках этого проекта будут построены 29 зданий – фактически целый микрорайон.

Госагентство готовит прорыв

А это, в свою очередь, приведет к большому движению и оживлению в строительном секторе. В то же время компании, занимающиеся строительными материалами и их производством, восстановят и расширят свою деятельность. Таким образом, новый мегапроект даст толчок оживлению экономики страны.

В Стратегической дорожной карте по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене предусмотрено до 2020 года открытие почти 10 тысяч новых рабочих мест. А реализация мер, предусмотренных в дорожной карте, позволит увеличить ВВП на 249 млн. манатов. До 2020 года правительство планирует усилить позицию Госагентства по жилищному строительству, чтобы удовлетворить жилищные потребности страны. До 2025 года намечено начать капитальную и плановую реконструкцию городов республики, а после 2025 года - устранить недочеты в развитии жилищного сектора в районах республики.

Госагентству будут предоставлены полномочия по внедрению основных механизмов, создающих благоприятные условия для деятельности жилищного рынка с приемлемыми ценами. В целом же, для реализации мер, предусмотренных в дорожной карте, в строительный сектор планируется инвестировать около 1 миллиарда манатов. Средства будут выделены как из госбюджета, так и других источников (Национальный фонд поддержки предпринимательства, международные финансовые организации, банковские кредиты, Азербайджанский ипотечный фонд, ценные бумаги и т.д.).

Таким образом, речь идет о начале второго строительного бума в стране. Конечно же, в условиях уменьшения доходов в госказну и продолжающегося экономического кризиса, правительству будет не по силам повторить феномен строительного бума эпохи «нулевых», но все же эта программа – скачкообразный прорыв из нынешнего застоя. Подумайте сами, 50 млн. манатов только в 2017 году будет выделено из государственного бюджета на финансирование социальной ипотеки через Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ). Приблизительно такой же объем финансирования (50 млн. манатов) будет выделено ООО MIDA при Госагентстве жилищного строительства при президенте Азербайджана для строительства социального жилья.

Оговорка замминистра Севиндж Гасановой

Правда, некоторое недоумение вызывает прогноз замминистра экономики Севиндж Гасановой, который она озвучила в своем выступлении на пленарном заседании парламента. Вопреки утверждению главы государства о готовящемся рывке в строительном секторе в 2017 году, С.Гасанова заявила буквально следующее: «Мы прогнозируем сокращение строительного сектора. Это связано с переходом к модели, основанной на частных инвестициях, от модели, основанной на госинвестициях. Объем госинвестиций сокращается».

То ли замминистра не принимала участия в разработке дорожной карты, то ли по другим причинам, но ее мнение никак не вписывается в общую стратегию правительства. Да и объем госинвестиций падать не может, если только на ипотеку и посредством ООО MIDA на строительство жилья выделяется 100 млн. манатов. А за растущими госинвестициями, как правило, следует рост и частных инвестиций. Надо будет просто проследить, чтобы эти средства были своевременно и полностью освоены. По этой причине ее заявление, пожалуй, не стоит воспринимать всерьез, это, скорее всего, какое-то непонятное исключение из общего правила, которое Минэкономики или сама Севиндж ханум вскоре разъяснят.

А общие правила следует искать в утвержденной президентом стратегической дорожной карте по строительному сектору. В ней четко прописана каждая цифра, за которой стоит тщательный анализ авторитетных институтов.