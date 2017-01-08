Президент Чехии не верит в развал Евросоюза

Вряд ли Евросоюз в будущем распадется, наоборот, в его состав даже может вернуться Великобритания, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая по TV Blesk.

"Я верю в будущее Евросоюза и не думаю, что он распадется. В течение следующих, допустим, 20 лет в его состав даже может вернуться Великобритания. Но это будет уже иной Евросоюз", — сказал Земан.

Чешский президент полагает, что Евросоюз в будущем уже не будет вмешиваться в дела входящих в его состав суверенных национальных стран. ЕС также поставит своей целью осуществление "скандинавской модели социального государства", считает Земан.