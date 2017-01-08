 

Еще один кандидат на пост президента Франции

 

Бывший банкир и основатель движения "Любить Францию" Оливье Режи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, 52-летний Режи смог заполучить 597 подписей французских мэров и прочих выборных чиновников, еще 150 выразили намерение поддержать его. Всего необходимо не менее 500 подписей. Режи заявляет, что намерен к концу своей предвыборной кампании заручиться поддержкой тысячи чиновников.

Как сообщает радиостанция, до 2003 года Режи работал в банке, после чего стал "простым муниципальным советником" во французском департаменте Валь-д'Уаз. Он является основателем движения "Любить Францию", призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. Режи выступает за создание правительства национального единства для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия "Национальный Фронт", которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

458 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 10° / 5°
9 Янв 11° / 3°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Сыну известного грузинского политика грозит три года тюрьмы haqqin.az из Тбилиси
Иракская армия отбила половину Мосула
Еще один кандидат на пост президента Франции
Президент Чехии не верит в развал Евросоюза
Ильхам Алиев обещает бум, а Севиндж Гасанова готовит сокращения
От аномальных холодов в Европе погибли 20 человек
Россия начала поставлять газ в Крым
В Багдаде произошел второй взрыв за сутки
Монах сжег себя в центре Сеула
Бои на востоке Украины
Американцы верят в начало третьей мировой войны
За что в Баку убили менеджера Iraq Airlines подробности преступления
Теракт в Иерусалиме есть жертвы
Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом
Пропавшего российского оппозиционера все же нашли
Отменены авиарейсы между Баку и Стамбулом
Повышение цен вызвало протесты с Мексике
Беларусь готова принять вторые Евроигры
Взрыв в Дамаске есть жертвы
Саудовская Аравия стала лидером по снижению добычи нефти
Премьер Японии посетит Россию
В Стамбуле из-за снегопадов отменили сотни рейсов
Чехия и Литва начинают совместные военные учения
Блогера Лапшина оставили за решеткой
Бинали Йылдырым: "Турция поддерживает туркманов Ирака"