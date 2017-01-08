Еще один кандидат на пост президента Франции

Бывший банкир и основатель движения "Любить Францию" Оливье Режи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, 52-летний Режи смог заполучить 597 подписей французских мэров и прочих выборных чиновников, еще 150 выразили намерение поддержать его. Всего необходимо не менее 500 подписей. Режи заявляет, что намерен к концу своей предвыборной кампании заручиться поддержкой тысячи чиновников.

Как сообщает радиостанция, до 2003 года Режи работал в банке, после чего стал "простым муниципальным советником" во французском департаменте Валь-д'Уаз. Он является основателем движения "Любить Францию", призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. Режи выступает за создание правительства национального единства для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия "Национальный Фронт", которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.