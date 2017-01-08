 

Иракская армия отбила половину Мосула

 

Иракские военные из элитных отрядов антитеррора впервые в рамках операции в Мосуле вышли к берегу реки Тигр, разделяющей город на две половины, сообщил представитель военных.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от группировки ИГ продолжается при поддержке США с октября 2016 года. Военным удалось захватить ряд кварталов в восточной части города — на левом берегу Тигра, западная часть пока остается в руках террористов.

Как сообщил представитель сил антитеррора Сабах ан-Нуман агентству Рейтер, военные по результатам боев в воскресенье вышли к одному из разрушенных мостов через Тигр, соединявших восточный Мосул с западным.

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