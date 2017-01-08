Признательные записки в Facebook сына бывшего кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе Рати Гачечиладзе, избившего генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия, привели его в СИЗО. О задержании Рати Гачечиладзе сообщило МВД Грузии.

“Следствием установлено, что обвиняемый 7 января текущего года в Тбилиси в ресторане Dinning room нанес физическое и словесное оскорбление Нике Гварамия, 1976 года рождения”, - говорится в сообщении.

Следствие ведется по 1-й части статьи 126 УК Грузии (систематическое избиение или другого рода насилие, вызвавшее у пострадавшего физические или психические страдания). Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного до трех лет.