 

Сыну известного грузинского политика грозит три года тюрьмы haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Признательные записки в Facebook сына бывшего кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе Рати Гачечиладзе, избившего генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия, привели его в СИЗО. О задержании Рати Гачечиладзе сообщило МВД Грузии.

“Следствием установлено, что обвиняемый 7 января текущего года в Тбилиси в ресторане Dinning room нанес физическое и словесное оскорбление Нике Гварамия, 1976 года рождения”, - говорится в сообщении.

Следствие ведется по 1-й части статьи 126 УК Грузии (систематическое избиение или другого рода насилие, вызвавшее у пострадавшего физические или психические страдания). Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

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Сыну известного грузинского политика грозит три года тюрьмы haqqin.az из Тбилиси
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