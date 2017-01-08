В Азербайджане строят центр управления спутником

Завершена первая фаза работ по строительству центра управления низкоорбитальным спутником Azersky, сказали Trend в ОАО "Азеркосмос".

Центр управления расположен в основном центре управления спутником (37-й километр трассы Баку-Шамахы).

Работы по строительству центра ведутся в рамках сотрудничества ОАО с французской компанией Airbus Defence and Space.

"В настоящее время центр управления уже находится в эксплуатации, и его основной функционал позволяет управлять спутником. Вторая фаза работ по техническому оснащению центра стартует в 2017 году, что позволит нарастить функционал системы управления", - сказали в ОАО.