 

Кузена Мисира Марданова обвинили в организации вооруженного восстания дело генералов

Автор: Фархад Мамедов, отдел расследований 

Уголовные дела в отношении еще одной группировки в МНБ направлены на рассмотрение в суд. В нее входили, в частности, глава Мониторингового центра МНБ генерал Теймур Гулиев, начальник Управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал Субахир Гурбанов, его заместитель полковник Физули Алиев, и др.

По числу преступлений эта компания оборотней в погонах не уступает печально известной банде Акифа Човдарова, а в чем-то даже превосходит ее.

Одной из жертв этой группы преступников стал кузен экс-министра образования Мисира Марданова Аллахверди Дамиров, занимавшийся строительным бизнесом. Гангстеры из МНБ задержали Дамирова в октябре 2015 года  -  за считанные дни до увольнения министра Эльдара Махмудова.

«Вечером шестого октября 2015 года я ужинал в ресторане «Амор», когда ко мне подошли три человека и представились сотрудниками МНБ. Они потребовали, чтобы я отправился за ними в МНБ, где мне начали угрожать», - рассказал следователям Аллахверди Дамиров.

Примечательно, что сотрудники МНБ обвинили кузена экс-министра Мисира Марданова в контрабанде из Грузии большого количества оружия и подготовки вооруженного восстания в преддверии парламентских выборов. Однако Дамиров не испугался предъявленных обвинений и начал отстаивать свои права.

«В МНБ мне начали угрожать и обвинять в том, что я незаконно вывез в Грузию большую сумму денег. Якобы эти деньги были потрачены на оружие, которое я планировал использовать в вооруженных столкновениях во время выборов. Я им открыто заявил, что всецело поддерживаю президента Азербайджана и намерен на самом высоком уровне рассказать о произволе, который совершают сотрудники МНБ в отношении простых граждан», - сказал Дамиров.

По словам потерпевшего, его задержали сотрудники Антитеррористического центра МНБ. В служебном кабинете, куда его доставили, он увидел письмо, подписанное начальником Антитеррористического центра МНБ Эльчином Гулиевым. В этом письме потерпевший увидел и свое имя.

Дамирова продержали в МНБ около четырех часов, после чего отпустили, даже не потребовав денег. По его словам, в МНБ испугались, что он начнет отстаивать свои права и поднимет шум в прессе.

Из материалов уголовного дела следует, что Аллахверди Дамиров также проходит потерпевшим по делу о незаконной прослушке телефонов сотрудниками МНБ.

Отметим, что имя Аллахверди Дамирова хорошо известно представителям СМИ. До 2011 года он занимал должность начальника Управления капитального строительства Минобразования. И его имя неоднократно фигурировало в различных коррупционных скандалах.

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