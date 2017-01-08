США разворачивают армию в Европе

Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает Reuters.

По его словам, эти меры направлены в первую очередь на «сдерживание агрессии со стороны России», обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учения в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.

Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.