 

США разворачивают армию в Европе

 

Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает Reuters.

По его словам, эти меры направлены в первую очередь на «сдерживание агрессии со стороны России», обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учения в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.

Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.

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