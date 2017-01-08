 

Скончался экс-президент Ирана Рафсанджани обновлено

 

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми-Рафсанджани, поступивший в больницу, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщило агентство IRNA.

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Экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани поступил в больницу после сердечного приступа. Как передает РИА Новости, об этом сообщил близкий к политику источник.

Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В настоящее время 82-летний деятель возглавляет Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

Источник сообщил, что Рафсанджани с вечера воскресенья находится в одной из больниц Тегерана.

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