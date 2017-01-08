 

Дело 10-летней Нурай могут пересмотреть

 

Госкомитет считает, что выполнение решения суда в сложившейся ситуации не соответствует интересам Нурай Байрамзаде. Об этом говорится в заявлении Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей.

В заявлении отмечается, что созданная Госкомитетом рабочая группа провела встречи с Н.Байрамзаде и ее родственниками. В ходе встреч рабочая группа ознакомилась с условиями, в которых проживает 10-летняя Нурай с тетей Мехрибан Эльдаровой. Нурай называет тетю мамой и не желает, чтобы их разлучали. По словам М.Эльдаровой, отец девочки никогда ею не интересовался.

После смерти матери девочки в 2010 году по решению Исполнительной власти Губинского района М.Эльдарова была назначена опекуном Нурай. Местный суд в 2012 году отклонил иск отца девочки Аваза Байрамова об опекунстве. Сумгайытский апелляционный суд решением от 28 августа 2012 года и Верховный суд – от 10 апреля 2013 года оставили в силе постановление суда первой инстанции. В ходе судебного процесса 7 декабря 2016 года Н.Байрамзаде пережила сильный стресс.

Госкомитет считает, что выполнение решения суда в сложившейся ситуации не соответствует интересам Нурай Байрамзаде. В связи с этим структура обратилась в Минюст. 

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