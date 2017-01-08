 

Мовсес Акопян: «Тело азербайджанского солдата у армянской стороны»

 

Тело азербайджанского военного все ещё остается на армянской стороне.  Как передает «Новости Армения», об этом заявил журналистам 8 января начальник Генштаба Вооружённых сил Армении Мовсес Акопян.

Напомним, 29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. Во время пресечения диверсии армянской стороны погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Чингиз Салман оглу Гурбанов.

Госкомиссии по делам пленных, без вести пропавших и взятых в заложники и МИД Азербайджана обратились в международные организации с просьбой воздействовать на Армению, которая отказывается возвращать тело солдата.

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