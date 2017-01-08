Тысячи людей сжигают портреты Аль-Багдади в Грозном

Многотысячная акция протеста против террористической группировки "Исламское государство" прошла на центральной площади Грозного, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Многотысячный митинг, инициированный родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ, прошел на площади перед мечетью "Сердце Чечни".

В своих выступлениях общественность Чечни выразила возмущение действиями террористической организации и ее главаря Абу Бакра Аль-Багдади. Собравшиеся призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким", - сказали в пресс-службе.

Акция продлилась несколько часов и завершилась сжиганием транспарантов с символикой ИГ и портретов Аль-Багдади.