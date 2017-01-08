 

Известная армянская писательница осудила резню в Ходжалы фото

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор 

Известная армянская писательница и общественный деятель Анна Пайтян пополнила число армян, публично осудивших геноцид Ходжалы, о чем она заявила на своей странице в Facebook.

«Те, кто с Нжде, - те против Бога, те, кто с Сержем Саргсяном, - те работают на Сатану. Тот, кто думает, что можно быть монстром и убийцей по отношению к азербайджанцам и преподносить это как патриотизм и любовь к армянам, тех нужно без суда и следствия расстрелять», - пишет Пайтян.

«Геноцид в Ходжалы был!!! И за это должны ответить бандиты - приверженцы Нжде. Они не солдаты, а преступники и убийцы. Левон Тер-Петросян, Вазген Саргсян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, группа Арабо. Все эти люди – убийцы детей и женщин!», - говорится в публикации.

Анна Пайтян также напомнила о циничном заявлении Сержа Саргсяна касательно Ходжалинского геноцида.

«Представляю вам более чем наглое и циничное заявление Сержа Саргсяна миру: «Мы сломали стереотип о том, что армянин не может резать детей». Сволочь!!! Я требую суда над ними и при их жизни и после их смерти, и судить их надо за преступления против человечества и народа. Эти нждейские сволочи из КГБ очернили имя нашего народа!!!», - говорится в заявлении армянской писательницы.

 

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