 

Помощник Трампа допустил наказание России

 

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс , ближайший помощник избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая администрация Соединенных Штатов примет некие меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир 8 января.

По словам Прибэса, Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге с руководителями американской разведки.

«Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации. Какими бы они не были, пройдет обсуждение. Возможно, будут приняты меры», — сообщил помощник Трампа. При этом он отметил, что «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».

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