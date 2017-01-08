 

Словакия достигла нижнего порога безработицы

 

Словакия достигла нижнего порога безработицы на уровне 7-8%, далее понизить его будет очень непросто, заявил в воскресенье премьер страны Роберт Фицо, которого цитирует пражский портал Teraz.

"Что касается снижения безработицы, то мы в 2017 году достигнем абсолютную грань, под эти 7-8% будет опуститься очень тяжело", — сказал Фицо.

Основные проблемы глава правительства видит в структурном составе безработных. Большинство из них не имеет даже начального образования, а многие откровенно не заинтересованы в постоянной работе.

По словам Фицо, необходимо точно определить тех, кто хочет работать, от тех, кто вообще к этому не стремится, уповая на госпособия. В отношении последних государство должно действовать более жестко, чем сейчас, отметил премьер.

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