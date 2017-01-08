 

Асад верит в переговоры в Астане

 

Президент Сирии Башар Асад считает возможным достижение соглашения по сирийскому урегулированию на переговорах в Астане. Об этом сообщил французский парламентарий Николя Дюик, принявший участие во встрече с сирийским лидером в Дамаске, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

Французская парламентская делегация во главе с депутатом Национального собрания, представителем партии «Республиканцы» Тьери Мариани, в составе которой также были парламентарии Николя Дюик и Жан Лассаль, прибыла в Сирию в минувший четверг.

По словам Дюика, Асад «очень положительно смотрит на переговоры в Астане». Сирийский лидер добавил, что «в отличие от переговоров в Женеве, в Астане могут быть действительно представлены сирийские группы и стороны», привел французский парламентарий слова Асада. Президент Сирии считает, что «достижение соглашения там возможно», заявил Дюик агентству Sputnik.

Как отметил Дюик, Асад чувствует «большую уверенность в будущем своей страны, чем в марте», когда они встречались в последний раз, так как военная ситуация в Сирии улучшилась.

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