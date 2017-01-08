 

Турция во власти стихии

 

Турцию парализовали сильные снегопады и метели, передает Hurriyet Daily News.

Как пишет издание, снегопады начались поздно вечером 6 января в Стамбуле. В некоторых районах наибольшего турецкого города высота снежного покрова достигла 110 сантиметров, что спровоцировало остановку транспортного движения. По состоянию на 8 января в Стамбуле продолжились снегопады.

Из-за вызванного сильными снегопадами тумана было приостановлено движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор. Также авиакомпании отменяют перелеты в связи с плохими погодными условиями.

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