Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пропаганды терроризма со стороны должностных лиц телеканала ANS. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал адвокат Эльчин Садыгов.

Адвокат отметил, что сотрудничающая с телеканалом журналистка Ганира Аташова 27 октября 2016 года была задержана в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул. Сотрудники Госпогранслужбы уведомили ее о наличии запрета на выезд из страны.

При расследовании этого факта выяснилось, что выезд Ганире Аташовой из страны был запрещен из-за уголовного дела по факту призывов, направленных на пропаганду терроризма, возбужденного в отношении должностных лиц телеканала ANS.

Ганира Аташова уже обратилась в Следственное управление по тяжким преступлениям с просьбой снять запрет на выезд из страны.