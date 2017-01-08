 

США готовы сбивать ракеты КНДР

 

Вашингтон готов сбить ракеты, запущенные с территории КНДР, если они будут представлять угрозу для США или их союзников. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телекомпании NBC.

"Их программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет являются серьезной угрозой для нас", - сказал Картер. На вопрос о том, готовы ли США сбить баллистическую ракету КНДР, глава Пентагона ответил: "Если она будет представлять угрозу для нас, то да". Он пояснил, что Вашингтон готов к таким действиям и в случае опасности для стран-союзников.

Картеру также был задан уточняющий вопрос о том, готов ли Пентагон сбивать ракеты КНДР непосредственно во время испытаний, которые проводит Пхеньян. Глава оборонного ведомства США ответил: "Мы бы сбили их только в случае, если бы имела место угроза, если бы они направлялись к нашей территории или территории наших союзников".

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