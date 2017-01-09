Азербайджанский шахматист победил на турнире в Швейцарии

Шахматист сборной Азербайджана Эльтадж Сафарли стал победителем турнира в швейцарском Базеле.

По итогам 9 туров Сафарли набрал 7 очков и занял 1-е место, опередив по дополнительным показателям китайца Джинши Баи и француза Кристиана Бауэра.

Всего в турнире участвовали 107 шахматистов. Азербайджан также представляли Ниджат Абасов, занявший с 6,5 очка 6-е место, и Вугар Асадли, набравший 0,5 очка и ставший 105-м. Причем в последнем туре Сафарли и Абасов играли друг с другом. Партия завершилась вничью.

Ранее Асадли занял 2-е место в блиц-турнире.