 

Клинтон больше не будет участвовать в выборах

 

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем, считает ее доверенное лицо Нира Танден, передает телеканал CNN.

Ранее газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник сообщила, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк. Срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.

"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", — приводит телеканал слова Танден.

556 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°
12 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8773 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

Клинтон больше не будет участвовать в выборах
Азербайджанский шахматист победил на турнире в Швейцарии
США готовы сбивать ракеты КНДР
Собкору ANS Ганире Аташевой запретили выезд из Азербайджана заявление адвоката
Турция во власти стихии
Асад верит в переговоры в Астане
Словакия достигла нижнего порога безработицы
Иран ведет переговоры с крупнейшими компаниями
Помощник Трампа допустил наказание России
В Баку сгорели два грузовика
В Гяндже трое студентов отравились угарным газом
Известная армянская писательница осудила резню в Ходжалы фото
Тысячи людей сжигают портреты Аль-Багдади в Грозном
Мовсес Акопян: «Тело азербайджанского солдата у армянской стороны»
Обаме понравилось беседовать с Трампом
Дело 10-летней Нурай могут пересмотреть
Скончался экс-президент Ирана Рафсанджани обновлено
США разворачивают армию в Европе
Кузена Мисира Марданова обвинили в организации вооруженного восстания дело генералов
В Азербайджане строят центр управления спутником
Сыну известного грузинского политика грозит три года тюрьмы haqqin.az из Тбилиси
Иракская армия отбила половину Мосула
Еще один кандидат на пост президента Франции
Президент Чехии не верит в развал Евросоюза
Ильхам Алиев обещает бум, а Севиндж Гасанова готовит сокращения