 

А.Пайтян: "Тот, кто убьет азербайджанского ребенка, убьет и армянского" слова писателя и снаряды Саргсяна

Автор: Отдел информации 

Армянские националисты устроили в социальных сетях настоящую травлю, проживающей в США писательнице Анны Пайтян. Причиной столь гневной реакции агрессивно настроенной части армянского общества стало смелое заявление писательницы, в котором она осудила геноцид в Ходжалы и потребовала наказания палачам, устроившим кровавую резню.

Известную писательницу вмиг приписали к врагам армянского народа, превратили в агента азербайджанских спецслужб, а также объявили душевнобольной. Кроме того, националисты начали выявлять общих друзей и знакомых Анаит Пайтян и посылать угрозы в их адрес.

На фото Анна Пайтян и Мать Тереза

Нашлись и те, кто заявил о необходимости учинить второй Ходжалинский геноцид против азербайджанцев.

«Чтобы избавиться от столь назойливого противника армяне будут вынуждены организовать новый Ходжалы. Эта война не имеет другого исхода», - пишет пользователь Нуне Мкртчян (Mkrtchyan Nune).

Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кто осмелился заступиться за Анну Пайтян. К примеру, активист из Гюмри Анна Аветисян.

«Вы однозначно правы. А это всего лишь народ, одурманенный пропагандой, не читавший ни архивов, ни историю. И стоит лишь одному из них ответить, как в миг засоряют страну всеобщим лаем», - возмущается Аветисян.

Не заставил долго ждать и ответ самой писательницы Анны Пайтян на организованную в отношении нее травлю.

«Банда убийц Сержа Саргсяна сейчас занята тем, что распространяет мою запись про Ходжалы и уговаривает всех напасть на меня. Слушайте, вы, стая серых волков. Вы, словно антисемиты, распространяющие ненависть к евреям, на деньги Сержика сеете народную ненависть к туркам, грузинам, азербайджанцам и тд. Вас всех нужно арестовать и изолировать от нормального общества, так как вы являетесь террористами. Серж Саргсян утверждает, что Ходжалинсого геноцида не было. Это откровенная ложь. Этот человек должен быть осужден на смертную казнь... Тот, кто убивает азербайджанского ребенка, убьет и армянского. Смертную казнь для Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна без права на помилование!», - заявляет Анна Пайтян.

 

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А.Пайтян: "Тот, кто убьет азербайджанского ребенка, убьет и армянского" слова писателя и снаряды Саргсяна
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