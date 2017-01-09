 

Правительство берет под контроль расходы госкомпаний

 

Кабинет министров утвердил пакет документов, направленных на ужесточение контроля над доходами и расходами крупных госкомпаний, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Кабмин утвердил "Правила составления смет доходов и расходов крупных государственных компаний", "Порядок мониторинга исполнения данных смет", а также состав правительственной комиссии, которая будет утверждать данные сметы", - сообщили в кабмине.

В список крупных госкомпаний, обязанных составлять и предоставлять правительству сметы доходов и расходов, включены: SOCAR (Гонефтекомпания Азербайджана), ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и "Азербайджанские железные дороги", ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг", ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", ЗАО "Бакинский метрополитен", ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Кроме того, в список также включены структуры, находящиеся в подчинении министерства связи и высоких технологий (ОАО "Азеркосмос", ООО "Азтелеком", ООО "Азерпочт" и ПО "Бакинская телефонная связь").

Правительственную комиссию по рассмотрению и утверждению смет возглавит первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

В ее состав также включены: министр экономики Шахин Мустафаев, министр финансов Самир Шарифов, министр налогов Фазиль Мамедов, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов и председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы. Функции секретариата комиссии будет выполнять Минфин.

Согласно постановлению кабмина, крупные госкомпании должны представлять предварительные проекты смет доходов и расходов на очередной (следующий) год до 1 июля. Комиссия обязана рассмотреть и оценить представленные ей проекты, и если возникает необходимость во внесении каких-либо изменений, возвращает их компаниям до 15 сентября. Сметы должны быть утверждены до 1 ноября.

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