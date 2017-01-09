Посол и генконсул Японии покинули Южную Корею

Посол Японии в Южной Корее Ясумаса Нагаминэ и генконсул Ясухиро Моримото временно вернулись в Токио в связи с отказом Сеула демонтировать символический памятник так называемым "женщинам для утешения" напротив генерального консульства Японии в Пусане, передает РИА Новости.

Памятник был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов). На просьбу Токио убрать памятник, Сеул ответил отказом.

В результате в минувшую пятницу Токио объявил о временном отзыве посла в Республике Корея Ясумасы Нагаминэ, а также генконсула в Пусане Ясухиро Моримото для проведения "консультаций с заинтересованными лицами".

Кроме этого Япония объявила о приостановке переговоров по соглашению о валютном свопе с Южной Кореей, а также отменила встречу высокопоставленных дипломатов по вопросу экономического сотрудничества.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.