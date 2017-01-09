Ким Чен Ын заявил о готовности запустить межконтинентальную ракету

Власти КНДР выступили с заявлением, что могут испытать межконтинентальную баллистическую ракету в любое время после угроз США их сбивать. Как сообщает Reuters, снаряд может быть запущен из любой точки, которую выберет лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC предупредил, что ядерный потенциал Северной Кореи представляет «серьезную угрозу» для США.

«Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы стараемся быть впереди и мы остаемся впереди этого с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что можем защитить себя», — сказал глава американского силового ведомства.

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно «оставаться на шаг впереди Северной Кореи» и готово сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они «будут направляться к нашей территории или территории наших друзей и союзников».