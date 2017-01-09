 

Иран по дешевке распродает свою нефть

 

Иран воспользовался ростом цен на нефть для того, чтобы начать распродажу своего «резервного фонда» — нефти, накопленной в танкерах, которые дрейфуют у побережья Персидского залива в качестве плавучих хранилищ, передает Росбалт.

За три последних месяца 2016 года, когда нефтяные котировки закрепились выше $50 за баррель, Иран продал более 13 млн баррелей из нефтяных запасов, сообщает Reuters со ссылкой на данные служб по отслеживанию местоположения танкеров и источники в нефтяной отрасли.

Общий объем накопленной в танкерах иранской нефти с 29,6 млн баррелей в октябре опустился до 16,4 млн баррелей. Дополнительные партии ушли в Азию, прежде всего клиентам в Китае, Индии и Южной Корее, а также в европейские страны, включая Францию и Италию.

Стремясь увеличить долю рынка и заключить контракты с новыми покупателями, Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) активно демпингует, продавая свои сорта дешевле, чем ближневосточные конкуренты.

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