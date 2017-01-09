 

Сторонники Януковича хотят создать правительство Украины в изгнании

 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им комитет спасения Украины обратится в международные суды после решения московского суда, признавшего события в Украине в 2014 году госпереворотом. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сообщил политик изданию.

Бывший глава Кабмина считает, что создание правительства Украины в изгнании реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

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Сторонники Януковича хотят создать правительство Украины в изгнании
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