Сторонники Януковича хотят создать правительство Украины в изгнании

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им комитет спасения Украины обратится в международные суды после решения московского суда, признавшего события в Украине в 2014 году госпереворотом. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сообщил политик изданию.

Бывший глава Кабмина считает, что создание правительства Украины в изгнании реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.