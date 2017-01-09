За незаконную охоту в Азербайджане задержаны 16 иностранцев

За прошлый год за незаконную охоту задержаны 213 местных граждан, у них изъято 193 охотничьих ружья, 632 патрона, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

На территории Бейляганского, Имишлинского, Гаджигабульского, Билясуварского, Хызинского, Хачмазского и Губинского административных районов и в Аггельском национальном парке были задержаны 16 иностранцев (граждане Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Ирака и Сирии), которые занимались незаконной охотой запрещенными инструментами (капкан, силок, петля).

По сообщению министерства, в отношении совершивших административные нарушения местных и иностранных граждан были составлены протоколы. 200 человек оштрафованы на общую сумму 193 317 манатов. Птицы, используемые иностранцами в целях охоты, были выпущены на свободу, по 29 фактам сделано обращение в районные органы полиции для установления личности правонарушителей.

В Государственную миграционную службу направлено письмо в связи с принудительным выдворением (депортацией) правонарушителей из страны и запретом на их въезд в страну в будущем.

Продолжаются рейды в целях предотвращения случаев незаконной охоты.