Криминальные группировки устроили перестрелку в Баку

Вчера ночью около пекарни Nənəmin Təndiri на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе города Баку произошла перестрелка, сообщает Report.

Согласно информации, в ходе конфликта между 15-20 членами двух криминальных группировок было использовано огнестрельное оружие.

По предварительной информации, в результате перестрелки никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от пистолета Макарова.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по задержанию участников перестрелки.