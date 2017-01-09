 

Трампа сравнили с персонажем из «Игры престолов»

 

Американский комик Джимми Фэллон на открытии 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» сравнил избранного президента США Дональда Трампа с королем Джоффри Баратеоном из сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Hill.

«Многие люди задаются вопросом, что бы случилось, если бы король Джоффри остался в живых. Ну, через 12 дней мы это выясним», — заявил Фэллон.

Во время церемонии республиканца также раскритиковала актриса Мэрил Стрип, получившая награду за заслуги в кино. Она напомнила о выступлении Трампа, во время которого он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

«Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — отметила Стрип.

Актриса добавила, что это разбило ей сердце, «потому что это произошло не в фильме, а в жизни».

74-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Фэллон, известный по телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном», выступил ведущим кинопремии.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

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